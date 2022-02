Pioli, duro lo sfogo con l’arbitro: “Errore clamoroso, il VAR a cosa serve?”

Stefano Pioli, nel post partita di Milan Udinese, ha parlato della prestazione della sua formazione ai microfoni di DAZN, commentando il risultato anche in chiave classifica. Con questo pareggio ottenuto contro i bianconeri, il Milan ha allungato il proprio vantaggio su Inter e Napoli, portandosi a +3, in attesa delle gare delle inseguitrici. Il tecnico ha commentato duramente anche il gol – molto dubbio – convalidato all’Udinese, con Destiny Udogie che ha spinto il pallone in porta con un tocco sospetto tra braccio e corpo.

Gol di Udogie dubbio? “Questo non è dubbio, il giocatore dell’Udinese fa gol di mano. Ci sta che l’arbitro non veda, ma che non lo vedano al VAR… Noi non abbiamo fatto bene, ma questo gol non è regolare e ha influenzato fortemente il risultato finale. E poi, non è possibile che nel calcio di oggi si facciano 45 minuti di gioco effettivi. I miei erano molto arrabbiati perché hanno visto tante cose non belle. Il VAR esiste per evitare questi errori. Chiaramente noi pensiamo a far bene, ma non è la prima volta che succedano episodi così evidenti contro di noi“.

Si allinea a Sarri e Gasperini sul VAR? “No, non mi allineo a nessuno, dico solo la verità per quanto riguarda la mia squadra”. Classifica? “Siamo una squadra giovane e giocare queste partite ci dà esperienza, dobbiamo andarne orgogliosi. Ora pensiamo all’Inter, vincere ci porterebbe a giocare una finale di Coppa Italia”.