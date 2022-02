Il Milan pareggia il giornalista spera nel Napoli: “Ci aspettano”

Dopo il pareggio arrivato allo Stadio Meazza tra Milan e Udinese, Umberto Chiariello ha commentato con un tweet il risultato. Questo contro i bianconeri è il secondo pareggio consecutivo per la formazione di Stefano Pioli, dopo il 2-2 maturato all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. E non è tutto: in questo campionato il Milan ha perso ben 10 punti da situazioni di vantaggio, troppi per una squadra che lotta per lo scudetto.

Ciononostante, col punto ottenuto questa sera, i rossoneri hanno allungato in classifica su Inter e Napoli, in attesa delle loro partite, portando il vantaggio a +3. E ora il Milan affronterà prima i nerazzurri, in semifinale di Coppa Italia, e poi proprio il Napoli, sul prato del Maradona.

Non ci sta niente da fare: ci stanno proprio aspettando! Errare humanum est, perseverare autem diabolicum! — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 25, 2022