L’Atletico Madrid è interessato: piace un calciatore del Napoli

Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro, sta disputando una stagione straordinaria e questo ha permesso al giocatore di diventare un obiettivo di mercato per i top club europei.

L’Atletico Madrid è una delle squadre che sta cercando rinforzi sulla fascia destra. Simeone, dopo la partenza di Trippier e l’infortunio di Wass, è costretto a schierare il solo Vrsaljko.

Giovanni Di Lorenzo Napoli

Nel mercato estivo – come riferisce il quotidiano spagnolo AS – potrebbe partire l’assalto dei colchoneros al terzino azzurro. Lo stesso agente del giocatore aveva confermato come l’interesse dell’Atletico Madrid sia sempre rimasto vivo. Gli spagnoli hanno osservato attentamente il giocatore nella doppia sfida col Barcellona.

Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, in merito alla situazione del suo assistito.

Di seguito quanto evidenziato:

“Data l’età di Di Lorenzo, sono sempre dell’idea che sia giusto vendere il giocatore davanti ad un’offerta importante. A che cifra può essere ceduto? Non sta a me dirlo, ma secondo me vale almeno 30 milioni. L’Atletico Madrid è sempre stato interessato e può fare un’offerta. Il Napoli deve considerare l’idea di venderlo”.