Rrahmani: “Abbiamo provato a giocare alla pari, anche noi abbiamo giocatori con grandi qualità”

Dopo la sfida di Europa League Napoli-Barcellona, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“Cosa non ha funzionato?

Abbiamo provato a fare il nostro gioco, a costruire dal basso. Abbiamo fatto di tutto per giocare bene, abbiamo sbagliato prendendo i gol, ma abbiamo provato a giocare alla pari.

Era giusto provare tutti i modi per giocare bene, anche noi abbiamo giocatori con grandi qualità. Normalmente giochiamo senza paura.

L’uscita dall’Europa League vi può dare più serenità per la corsa allo scudetto?

Se non ci sono infortuni giochiamo tutte le competizioni, non è una ragione questa. Siamo una squadra che può fare tutto contemporaneamente.

Napoli Rrahmani

Questa è la prima volta che prendiamo 4 gol. Noi abbiamo provato a giocare senza paura.

È mancato l’aiuto del centrocampo?

Abbiamo provato a giocare alto, rispetto alla gara d’andata. Abbiamo concesso molto spazio rischiando anche un po'”.