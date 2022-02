Sasha Grey e il messaggio a sorpresa su Napoli

L’ex attrice a luci rosse statuntitense Sasha Grey ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post in cui ricorda il Ferragosto 2021, passato all’ombra del Vesuvio degustando un ottimo pranzo di pesce.

La star americana ha postato tutto il menù, ma la cosa che colpisce di più è l’atmosfera descritta. Sasha Grey, infatti, nel suo post parla dei ricordi del lungomare, pieno di coppiette e famiglie che passeggiavano, paragonando il clima a quello di American Graffiti, famoso kolossal di George Lucas.

La città sembra aver colpito molto la star, che afferma nel post “non vedo l’ora di tornarci“.

Di seguito, il contenuto del post:

“Mi mancano i sapori dell’estate… Arrivai a Napoli e anche se era l’estate di punta e molte persone erano fuori città, l’energia di notte era indescrivibile. Mangiare guardando la fila infinita di auto che guidavano piene di famiglie e giovani coppie sul lungomare di Napoli era simile a una sorta di versione italiana di American Graffiti. Un tempo di assembramento passato incontaminato, i fuochi d’artificio per nient’altro che intrattenere la gente fuori che desidera un’estate dopo tanto tempo chiuso. È stato rinvigorente, non vedo l’ora di tornarci. Oh e il cibo…”