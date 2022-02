Napoli, il punto sugli infortunati: chi recupera e chi no per il Barcellona

Alle 21 di domani sera il Napoli sarà in campo per il primo vero snodo della stagione, ossia la gara di ritorno contro il Barcellona.

Proprio per questo motivo, per Spalletti saranno fondamentali i recuperi di alcuni giocatori chiave, visto il periodo non brillantissimo che attraversa il Napoli a livello di infortuni.

FOTO: Getty – Di Lorenzo Napoli

Come riporta La Repubblica Napoli, sono quasi certi di tornare in campo Politano e Insigne, mentre sono pienamente recuperati Di Lorenzo e Fabian Ruiz.

Ancora fermi ai box, invece, Lozano, Lobotka e Anguissa, mentre oggi Malcuit si sottoporrà ad esami diagnostici. Non convocabile nemmeno Tuanzebe, escluso da Spalletti dalla lista UEFA.