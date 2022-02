Calciomercato Napoli, già pronti i sostituti di Ghoulam e Insigne: i nomi

Nonostante il Napoli stia vivendo un momento molto intenso per quanto riguarda gli impegni sportivi, il ds azzurro Cristiano Giuntoli continua a pensare agli obiettivi di mercato.

A fine stagione, infatti, Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza di contratto, saluteranno la maglia azzurra e sarà necessario sostituirli.

Stando a ciò che riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Matias Oliveira. Il laterale difesivo è stato oggetto di una lunga trattativa col Getafe, che non ha voluto lasciarlo partire a metà stagione, rinviando il discorso a giugno. Il giocatore ha già accettato la destinazione, mentre le società hanno trovato l’intesa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 11 più 3 di bonus: un’operazione totale da 15 milioni.



Per rimpiazzare Lorenzo Insigne, invece, Giuntoli ha individuato un sostituto in Adnan Januzaj, esterno offensivo belga che tra pochi mesi si svincolerà dalla Real Sociedad. In alcuni movimenti ricorda il capitano azzurro ed ha il vantaggio di saper giocare su entrambe le fasce. Januzaj ha ventisette anni e a parametro zero rappresenta un’ottima occasione anche se non sta vivendo la sua miglior stagione in termini realizzativi, con appena quattro gol realizzati in 33 presenze finora.