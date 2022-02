L’agente di Cragno “chiama” il Napoli: “Ditelo a Giuntoli”

Il calciomercato è terminato da poco meno di un mese ma le voci continuano a susseguirsi. Tra tanti nomi per il mercato del Napoli, è stato fatto anche quello di Alessio Cragno, portiere del Cagliari e della Nazionale Italiana, soprattutto in vista dei possibili addii di Ospina e Meret.

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto l’agente del portiere rossoblu.

L’agente di Cragno strizza l’occhio al Napoli

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli e di un possibile interessamento da parte del Napoli per il numero 28 del Cagliari:

“Cragno al Napoli? Bisogna chiedere a Giuntoli. Quando sei interessato ad un calciatore non puoi dire che ti piace e basta, devi agire. Se no, non porterai mai il giocatore a cambiare maglia. Anche perchè il campo è stato galantuomo e abbiamo visto tutti il rendimento del ragazzo”.