Calciomercato Napoli, la mossa per Bremer: Cairo ha deciso

Gleison Bremer, difensore centrale che attualmente milita nel Torino, sta disputando una grande stagione fin qui e per tale motivo il suo nome è finito sul taccuino di molti top club di Serie A.

Cairo fissa il prezzo per il difensore: svelata la cifra

Come riportato da Tuttosport, il presidente del Torino Urbano Cairo, ha fissato il prezzo per il suo giocatore: la cifra si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

In particolare, lo stesso calciatore nei giorni scorsi ha rinnovato il proprio contratto con il club granata proprio per permettere alla sua attuale di società di ascoltare tutte le offerte senza alcuna pressione.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 17: Victor Osimhen of SSC Napoli battles for possession with Bremer of Torino FC during the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli prepara il colpo, ecco la cifra che vuole investire

Molte squadre sono interessate al difensore ma al momento al Torino non è arrivata alcuna offerta ufficiale.

In particolare, il Napoli valuta il giocatore 30 milioni anche se, come riporta Tuttosport, non c’è una squadra favorita.

Tuttavia, il presidente del Torino non è intenzionato a fare sconti e dunque sarà dura andare sotto i 40 milioni da lui richiesti.