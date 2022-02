Alvino accusa: “Altro che partita di calcio, arbitraggio vergognoso!”

Cagliari-Napoli si è conclusa nella serata di ieri con il risultato finale di 1-1. Come al solito, però, le polemiche, soprattutto riguardo la direzione arbitrale, non si placano e anche il giornalista Carlo Alvino ha deciso di dire la sua con fare molto critico durante la sua trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

CAGLIARI, ITALY – FEBRUARY 21: Joao Pedro of Cagliari injured during the Serie A match between Cagliari Calcio and SSC Napoli at Sardegna Arena on February 21, 2022 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Alvino polemico in radio: “L’arbitro Sozza è stato vergognoso!”

Carlo Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, ha commentato in maniera molto dura l’arbitraggio del signor Sozza nella partita di ieri sera contro il Cagliari dell’ex Mazzarri:

“Lovato doveva essere ammonito subito, al primo fallo, ma il signor Sozza ha arbitrato malissimo. Ha fatto sì che la partita di calcio, che doveva salvaguardare, divenisse una partita di calci. Incredibile come nei rossoblu sia stato ammonito soltanto Joao Pedro: è stato un arbitraggio vergognoso!“