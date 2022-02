VIDEO | Succederà a Cagliari: sentito cosa farà Spalletti?

Nel tardo pomeriggio il Napoli sarà ospite del Cagliari all’Unipol Domus nel match valido per la 26a giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti ha la possibilità di agganciare il Milan in vetta alla classifica e di guadagnare punti di vitale importanza a discapito dell’Inter dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo.

Per farlo, gli azzurri dovranno portare a casa il bottino pieno dalla Sardegna, nonostante l’emergenza infortuni che è tornata con prepotenza in casa azzurra e che condiziona inevitabilmente le scelte di formazione.

Ipotesi 3-4-2-1: Spalletti cambia tutto

La lista degli indisponibili è ben nutrita: da Lorenzo Insigne a Frank Zambo Anguissa, passando per Stanislav Lobotka e Matteo Politano, che inizialmente sembravano in lizza almeno per una convocazione. Senza dimenticare il lungo degente Lozano e un Osimhen non al top della condizione. Assente anche Axel Tuanzebe.

La rivoluzione tattica quindi è servita, quanto obbligata: l’idea è quella di confermare la difesa a 3 con Juan Jesus terzino sinistro, con Mario Rui che sarebbe dirottato sulla linea del centrocampo, andando a formare un inedito 3-4-2-1. Panchina invece per Osimhen: al suo posto, ballottaggio tra Petagna e Ounas per comporre l’attacco insieme a Mertens ed Elmas.

