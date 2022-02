Pereiro: “Un grande peccato. Errore di Ospina? Vi spiego”

Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Cagliari. Una partita che lascia l’amaro in bocca per la ghiotta occasione sprecata, ma che dimostra la forza di reagire degli azzurri di rientrare in gioco e non mollare. La fotografia del gol di Osimhen che rimette il Napoli in partita lascia ben sperare sugli obiettivi partenopei di questa stagione, con la classifica che è ancora dalla parte di Luciano Spalletti: il Napoli è ancora lì e ci proverà fino alla fine.

Cagliari – Napoli

Gastòn Pereiro, autore del gol che ha portato in vantaggio i sardi, ha così commentato la partita ai microfoni di Dazn: “Abbiamo giocato una grande partita, peccato non portare a casa i tre punti, meritavamo di vincere. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, abbiamo il supporto del pubblico dalla nostra parte.

Errore di Ospina sul gol? L’importante è aver segnato, non conta se è merito mio o demerito di Ospina.”