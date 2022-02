Mazzarri in conferenza: “Oggi meritavamo di stravincere. Chi fa calcio dice quello che ha visto”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa per commentare la sfida dell’Unipol Domus in cui la sua formazione è andata ad un passo dal colpaccio.



Queste le parole di Mazzarri:

“Il mio stato d’animo? Non posso dire parolacce… incavolato nero, si può dire? Faccio i complimenti alla squadra che sta giocando un grande calcio. Il Napoli ha una rosa dove sono tutti da vertice. Oggi meritavamo di stravincere, sbagliare gol così… sono convinto che altre novantanove volte i miei la buttano dentro”.

“Spalletti è tanti anni che allena, oggi chi fa calcio dice quello che ha visto. Il Cagliari ha impedito al Napoli di fare il suo calcio, il Napoli ne ha fatto di più contro il Barcellona. Il Cagliari ha fatto tante manovre belle, se pensate alla doppia occasione avuta e a quelle che ci sono state… Mi girano le scatole perché non abbiamo ottenuto i tre punti“.

“Sul gol subito, un giocatore più di esperienza poteva impedire ad Osimhen di segnare. Con la Fiorentina abbiamo avuto qualche blackout in più, con la Roma strameritavamo il pareggio ed invece abbiamo perso… Oggi, con un Napoli che veniva dalla gara col Barcellona ed era probabilmente un po’ stanco, abbiamo fatto una grande gara“.



“Lasciamo perdere poi il fallo di mano di Mario Rui che per me è rigore. Quanto abbiamo perso con l’uscita di Grassi? Chi è entrato ha fatto bene come ha fatto lui, il Napoli non ha fatto quasi nulla… Poi si è creata l’occasione di Marin, non si è concesso nulla con o senza Grassi. Hanno fatto bene Marin e Zappa; oggi devono essere elogiati tutti quelli che hanno giocato“.

“Dobbiamo cercare di vincere, se gli altri pareggiano dobbiamo cercare di vincere negli ultimi minuti. Potevamo vincere anche oggi perché ci sono state un paio di occasioni per farlo”.