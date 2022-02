Mazzarri si lamenta: “Errore clamoroso, C’era un rigore per noi! Il VAR doveva vedere”

Walter Mazzarri, al termine del pareggio tra Cagliari e Napoli, è così intervenuto ai microfoni di Dazn commentando un arbitraggio, che a suo modo di vedere è stato tutt’altro che perfetto. Queste le sue parole: “Abbiamo sicuramente dominato, non ho niente da rimproverare ai miei giocatori. Siamo stati penalizzati, meritiamo almeno 5-6 punti in più, arbitraggio da rivedere completamente, non siamo stati aiutati.“

Walter Mazzarri, Cagliari Napoli

Dure critiche al Var

Mario Rui si è lanciato e ha preso la palla con la mano, era rigore clamoroso, sembrava di giocare a basket. L’arbitro può sbagliare ma il Var deve richiamarlo, è inconcepibile. Se L’arbitro non ha visto un fallo, chi sta al Var deve richiamarlo e correggere quello che non si vede in campo. Secondo me si fa così, altrimenti le regole non sono chiare. Dispiace perché abbiamo dominato, meritavamo di vincere. Mario Rui è stato furbo, ha esperienza, ma si è buttato. Faccio i complimenti all’arbitro, ma non al Var”