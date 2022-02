Goldaniga: “Ci è mancato nel primo tempo, ma ci crediamo!”

Edoardo Goldaniga ha parlato ai microfoni di DAZN durante l’intervallo di Cagliari Napoli, sfida ancora bloccata sullo 0-0. Decisiva la seconda metà di gara, secondo Goldaniga, in cui bisognerà impegnarsi ancora di più per portare a casa il risultato. La partita dell’Unipol Domus si sta rivelando molto fisica, con tanti falli e il Napoli costretto a operare già un cambio per un infortunio alla testa occorso a Giovanni Di Lorenzo.

“Siamo partiti bene, con cattiveria, ma ci è mancato l’ultimo passaggio per fare gol. Mancano altri 45 minuti, sono fondamentali. Ci crediamo, daremo tutto per vincere“.