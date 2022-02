Pres. Cagliari Giulini: “Hanno fatto un tiro in porta, ho un rammarico”

Il Napoli fallisce l’assalto al primo posto contro un Cagliari stoico e si salva dalla sconfitta grazie al colpo testa allo scadere di Victor Osimhen. Il presidente Tommaso Giulini ha commentato la partita del suo Cagliari con parole di grande soddisfazione.

Di seguito quanto rilevato:

“Sarebbe stato bello festeggiare con i nostri tifosi al completo una vittoria col Napoli. Mi hanno emozionato oggi. Questo è gia il terzo pareggio su cui possiamo recriminare dopo quelli con Fiorentina ed Empoli“.

“L’emblema di questa squadra sono giocatori come Deiola e Altare che non mollano mai. Questa è una squadra operaia, che fa in campo ciò che il mister vuole. Il mister ha fatto un gran lavoro in questo periodo ma c’è stato soprattutto un cambio di mentalità. Forse prima c’era qualche elemento non ben integrato nella famiglia”.

“Oggi voglio fare i complimenti all’arbitro Sozza, è stata una partita dura ma lui ha arbitrato alla grande. Per una volta è bello non venirsi a lamentare ma a fare i complimenti“.