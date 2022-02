Ferrara: “Credo che Spalletti abbia cambiato modulo per un motivo, non c’entrano gli infortuni”

Prima del match tra Cagliari e Napoli, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza della partita ai fini della classifica, per entrambe le squadre.

Nessuna delle due contendenti per il titolo ha vinto e il Napoli ha tra le mani un’occasione molto ghiotta per operare un doppio sorpasso e riportarsi in testa al campionato. Dall’altra parte c’è il Cagliari, che naviga in acque turbolenti, in bassa classifica, e deve assolutamente fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di seguito le parole di Ferrara:

“I risultati di ieri danno un’ottima chance al Napoli, difficilmente accade che solo una delle prime otto vinca. Certamente è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Spalletti sarà contento delle risposte che la squadra gli sta dando continuamente. Nonostante i problemi, il Napoli è riuscito a restare lì. Era tanto tempo che non c’erano tre squadre a giocarsi il titolo ed è bello che sia così“.

Spalletti, cambio modulo in vista

Ha stupito anche la scelta di Luciano Spalletti, che ha schierato la sua formazione con un modulo non proprio usuale. Ciro Ferrara l’ha commentata così:

“Credo che Spalletti alla fine possa giocare a specchio con il Cagliari schierando il 3-5-2 abbassando Elmas sulla linea dei centrocampisti. Così rafforzerebbe anche le fasce, dove il Cagliari spinge tanto, soprattutto con Bellanova“.