Battibecco Spalletti-Elmas all’intervallo: cosa si sono detti

Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di DAZN il match tra Cagliari e Napoli e tutti gli episodi che hanno caratterizzato i novanta minuti di questa partita difficilissima per gli azzurri. Il tecnico di Certaldo, poi, ha fatto chiarezza su un episodio in particolare.

Spalletti: “Vi spiego cosa è successo con Elmas”

L’allenatore azzurro ha deciso di chiarire, su domanda arrivata dallo studio, l’episodio che l’ha visto partecipe di una discussione con Eljif Elmas all’intervallo:

“Perché a fine primo tempo discutevo con Elmas? Mi è capitato qui per una situazione che s’era verificata 20” prima. E’ stato dunque facile commentare quella situazione lì. Ogni tanto mi viene il sorriso a bischero quando sono in panchina, è una faccia sbagliata quella lì (ride, ndr). Ma con i calciatori ci si capisce. Noi abbiamo sbagliato nella costruzione, siamo stati titubanti nel prendere iniziative e nei contrasti. Molte squadre fanno queste scalate in avanti, fino a terminare uomo contro uomo sulla linea difensiva, e la palla è difficile giocarla. E’ una palla addosso, una giocata fatta sui piedi di chi viene incontro. E c’è sempre l’avversario alle spalle che ti pigia. Bisogna reggere questi duelli, oggi l’abbiamo fatto poco e la palla non l’abbiamo mai gestita“.