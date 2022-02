VIDEO | ARRIVA LA SCELTA DEGLI ULTRAS CONTRO IL BARCELLONA

La carica del tifo, il famoso dodicesimo uomo in campo spesso in grado di fare la differenza è stata una della più grosse assenze per il Napoli negli ultimi due anni. I problemi legati alla Pandemia, oltre ad alcune scelte organizzative non condivise, hanno allontanato il tifo organizzato dalle Curve dello stadio Maradona.

Nei match con capienza degli stadi al 50%, infatti, gli Ultras del Napoli avevano deciso di non presenziare allo stadio perché la divisione a scacchiera dei posti non rispecchia il loro modo di tifare e vivere le partite. Spiegazione data proprio da alcuni capi Ultras nel confronto con Insigne e Koulibaly alla vigilia del match contro l’Inter.

Ebbene, la notizia della capienza degli stadi allargata al 75% già da questo weekend ha cambiato le carte in tavola. Al Maradona saranno ammessi circa 41mila spettatori: ciò vuol dire che anche la suddivisione a scacchiera dei posti sarà abolita. Ecco perché i gruppi organizzati della Curva B hanno deciso di tornare allo stadio e saranno già al loro posto giovedì in occasione di Napoli-Barcellona, per provare a dare la carica necessaria agli azzurri a centrare l’obiettivo della storica eliminazione dei catalani.

