Tutti pazzi per Zielinski: ammiratori in Premier e Liga, ma la volontà del Napoli è chiara

Al Camp Nou, nel match di giovedì tra Barcellona e Napoli, una stella ha brillato più delle altre. La luce emanata da Piotr Zielinski è stata quasi accecante: gol e prestazione da 7 in pagella per il centrocampista polacco. Una prestazione che conferma ulteriormente ciò che di buono sta facendo vedere in questa stagione. Il numero 20 azzurro sembra aver finalmente trovato quella maturità giusta che a Napoli gli hanno sempre rimproverato di non avere.

Zielinski vs Barcellona

L’ottima stagione del polacco non sta passando inosservata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zielinski è seguito da alcuni club di Premier League e Liga.

La volontà del Napoli però è molto chiara: Zielinski resterà in maglia azzurra, su di lui sarà costruito il futuro del club. Il contratto rinnovato fino al 2024 (con opzione per il 2025) ne è la dimostrazione pratica.

Inoltre, la sua valutazione è ulteriormente lievitata: se prima si parlava di 50 milioni di euro, adesso la società partenopea non ascolterebbe offerte inferiori ai 60 milioni. Una cifra molto alta per un giocatore che sta dimostrando di meritarsi una posizione nella top 10 di migliori centrocampisti in Europa.