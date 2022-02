Buone notizie per i tifosi del Napoli: accadrà con il Barcellona

La pandemia di Coronavirus sta man mano perdendo la sua forza. Dopo il boom di positivi di dicembre-gennaio, stanno diminuendo i casi e continua ad allentarsi anche la pressione negli ospedali. Una situazione sicuramente più positiva (ma nel vero senso della parola) che sta portando a decisioni importanti da parte del Governo. Una di queste riguarda gli stadi.

Tifosi Napoli Maradona

L’obiettivo del Governo è quello di riaprire gli stadi al 100% della capienza per i primi di marzo. Attualmente, era consentito solo il 50% di spettatori. Almeno fino a oggi.

Infatti, ieri è stato deciso di aumentare la capienza degli stadi sin da subito: da oggi, sarà consentito il 75% di pubblico sugli spalti. Quindi, si potrà vedere una cornice di pubblico più ampia già nei match di Serie A che si giocheranno oggi. Una buona notizia per tutti i tifosi.

Per quanto riguarda il Napoli, si potrà vedere di nuovo la capienza al 75% nel match di giovedì prossimo contro il Barcellona. I biglietti per la gara di Europa League sono stati polverizzati in poco tempo, ma adesso ci sarà un’altra occasione per chi non è riuscito ad accaparrarsi un tagliando per il big match contro i catalani.

Infatti, non saranno più presenti “soltanto” 27 mila partenopei, ma la capienza dello stadio aumenta fino a 41 mila posti. Grazie a questa scelta, potrebbe esserci anche un ritorno degli ultras in curva, assenti a causa della capienza al 50%.