Allegri scrolla le critiche: “Pareggio buono, abbiamo un obiettivo”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Torino. Il tecnico toscano in particolare ha analizzato la partita dei suoi ed espresso un giudizio sulla corsa Champions.

Allegri: “Champions League? Ci sono anche Lazio e Fiorentina”

Il pareggio della Juventus chiude, in maniera quasi definitiva, le porte Scudetto ai bianconeri che ora dovranno concentrarsi solo sul quarto posto.

“Il pareggio si tiene perché abbiamo dato seguito ai risultati positivi degli ultimi 2-3 mesi, non era semplice poiché non eravamo brillanti. Abbiamo preso gol nel nostro migliore momento. Siamo stati poco puliti nel gioco soprattutto nel secondo tempo. È un percorso normale quando hai l’obiettivo di entrare tra le prime quattro, il pareggio non è da buttare. Ci permette di allungare la striscia positiva“.

Champions League? “C’è la Lazio che è rientrata e poi dipende la Fiorentina cosa farà nelle prossime partite. La Roma è più indietro ma mancano ancora dodici partite, vediamo ora al Villarreal e poi cosa combiniamo ad Empoli”.