Meret decisivo a Barcellona: Chiariello difende il portiere

Umberto Chiariello, noto giornalista campano, tramite un tweet ha espresso un giudizio favorevole riguardo la partita contro il Barcellona del portiere azzurro Alex Meret.

Difatti, l’estremo difensore azzurro è finito nel mirino della critica a causa delle sue prestazioni poco convincenti dell’ultimo periodo.

Tuttavia, il portiere, campione d’Europa, fino a questo momento non ha trovato molto spazio e dunque il mancato utilizzo ha sicuramente influito sulle prestazioni sportive del ragazzo.

Per chi non vuole capire o vedere…

Chiariello difende Meret: “Per chi non vuole capire”

Umberto Chiariello, dunque, tramite un video mostra come in realtà Meret sia stato decisivo nella partita contro il Barcellona quando Dembelè dalla destra effettua un cross in area di rigore e il portiere riesce a toccare il pallone allungandosi ed evitando il tapin vincente dei giocatori blaugrana.

