Juventus, guai per Allegri: triplo infortunio nel derby

Bruttissime notizie per Allegri, tre giocatori della Juventus sono stati costretti ad abbandonare il match anzitempo.

In ordine di tempo il primo a farsi male è stato, durante il riscaldamento, il difensore centrale Daniele Rugani; al suo posto è stato inserito negli undici titolari Luca Pellegrini.

Pellegrini a sua volta, durante il primo tempo ha accusato un forte dolore al ginocchio sinistro e dunque Allegri è stato costretto al cambio; al suo posto è entrato Mattia De Sciglio.

Infortunio pellegrini

Infine, forse la notizia peggiore, al 54’ minuto di gioco dopo aver calciato in porta, Dybala ha chiesto immediatamente il cambio dopo aver sentito una fitta alla coscia; al suo posto è entrato Mckennie.

Dunque, pessime notizie in casa Juventus in una partita già di per sé complicata.

Nelle prossime ore ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei tre giocatori.