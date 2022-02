Futuro Bremer, il ds del Torino esclude un top club

Nel pre partita di Juventus Torino, il ds granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul futuro di Gleison Bremer. Il difensore centrale è oggetto di desiderio di svariati top club, tra cui proprio l’avversaria del Toro di questa sera, ma Bremer si è dimostrato fedele alla causa granata, rinnovando il contratto nelle ultime settimane.

Vagnati: “Bremer non andrà alla Juventus”

A DAZN, Vagnati ha spiegato che la scelta di Gleison Bremer non cadrà sulla Juventus in caso di cessione in estate.

Il Torino è ben conscio che sarà difficile trattenerlo in estate, ma il rinnovo del brasiliano permetterà alla società di incassare una somma più ingente da una sua eventuale cessione.

Bremer alla Juventus? “Penso che un giocatore come Bremer si sia sudato la maglia con grandissima responsabilità, farà delle scelte diverse”.