Adani: “Bremer come Koulibaly! Juventus? Passi indietro”

Lele Adani ha parlato del derby di stasera alla BoboTV, affermando che il pareggio maturato allo Juventus Stadium rappresenta un passo indietro per i bianconeri in chiave classifica. Adani ha anche azzardato un paragone tra Bremer e Kalidou Koulibaly, esaltando la prestazione, in chiave sia tecnica che tattica, del brasiliano che non ha lasciato campo a Vlahovic per l’intera partita.



Di seguito le sue parole:

“Grazie a Vlahovic, la Juventus tira di più e meglio in porta e alza il baricentro. Però stasera, contro il Torino ho visto due o tre passi indietro rispetto alle precedenti partite, contro Atalanta e Verona. Nulla da dire sull’aggressività della Juve, ma il pallone lo faceva girare Mandragora e i doppi passi li faceva Vojvoda, che non è esattamente Cancelo“.

“Bremer ha giocato come Koulibaly, marcando e coprendo allo stesso tempo. Si muove dalla sua posizione di partenza nel momento in cui parte la palla. In questo modo, anticipa ogni giocata senza commettere mai fallo”.