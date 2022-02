Zielinski: “Ci è mancata qualità! È successa una cosa anche con l’Inter!”

Piotr Zieliński, ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro il Barcellona, ha commentato la prestazione degli azzurri e rimandato la sfida al secondo round che si terrà al Maradona giovedì prossimo. Il centrocampista azzurro ha portato il Napoli sul momentaneo vantaggio per 1-0 grazie ad un gran gol arrivato da una sublime giocata di Elmas sulla fascia destra.

Piotr Zielinski – Napoli

Questo quanto evidenziato nella sua intervista: “É un buon risultato, dovevamo giocare meglio nel secondo tempo, ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato di perderla. A Napoli sarà un’altra partita, contro il Barcellona è sempre difficile, hanno giocatori di qualità e sapevamo di dover correre tanto. Che emozione segnare in questo stadio, davanti a mio fratello e mio padre che erano sugli spalti. Il resto della mia famiglia mi seguiva dalla TV, lo dedico a loro. Mio fratello è tifoso del Barcellona e sono contento di aver fatto gol in questo stadio.

Vogliamo sempre fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo sia stasera che con l’Inter. Dobbiamo imparare a tenere più spesso la palla perché in questo modo è più facile creare occasioni da gol, se corriamo è difficile.

Per il ritorno mi aspetto qualcosa in più qualitativamente, creare più azioni e tenere più tempo la palla. Davanti al nostro pubblico vogliamo fare bene, sarà una bella serata e siamo felici”