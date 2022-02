I tifosi del Napoli hanno invaso Barcellona per gli spareggi di Europa League.

In città si respira un clima di festa e le due tifoserie cantano insieme, unite dall’amore per il calcio e per il Dio. Diego Armando Maradona.

#sscnapoli #calcionapoli #forzanapolisempre #barcellonanapoli #napoli #europaleague