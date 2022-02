Spalletti non ci sta: “Rigore inesistente! Il Barcellona lo ha meritato nel secondo tempo”

Nel dopo partita del match tra Napoli e Barcellona, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky.

“Ci siamo abbassati troppo e con loro non te lo puoi permettere perché la loro qualità è indubbia”.

Grande step in avanti rispetto all’Inter?

“Dobbiamo crescere, poi è chiaro che hanno questa fisicità e questi esterni larghi che ti costringono a stare basso. Però al centro del campo dobbiamo fare uomo contro uomo per costringerlo ad alzare la palla e abbiamo le carte in regola per andare a competere“.

“Come si presenterà il Napoli al Maradona? Secondo me nel primo tempo abbiamo giocato alla pari. Nel secondo abbiamo sofferto un po’, però sono cose che si mettono a posto, perché se lo fai per un tempo lo si può fare anche per il secondo. Meritavano il pareggio, ma il rigore è inesistente: il tocco non cambia la direzione del pallone, il braccio non è neanche tanto largo, o si mettono le mani dietro ma limiti lo scatto. La palla va direttamente dove doveva andare. Loro hanno meritato il pari ma non qui perché questo non è rigore”.

“I movimenti di Osimhen erano corretti? Osimhen ha questi strappi a livello incredibile più lunga gliela dai, meglio è. Poi deve migliorare perché è finito spesso in fuorigioco. Gli si chiede la profondità poi è il palleggio dei centrocampisti che deve liberare quello spazio lì”.

“Quello che abbiamo fatto in determinati momenti lo possiamo fare per tutta la partita. Abbiamo fatto la scelta di abbassarci perché non siamo più andati a pressare alto. Se ci si abbassa finisce come a Sassuolo. Piuttosto prendiamo gol ma non dobbiamo abbassarci”.

Luciano Spalletti è stato intervistato anche ai microfoni di Dazn, aggiungendo nuovi particolari.

“A caldo le sensazioni migliori sono quelle del primo tempo; da rivedere quelle del secondo. Io non direi neanche che abbiamo avuto paura nel secondo tempo, ma è stata una difficolta di capire gli spazi. Osimhen ha fatto come gli altri una buona prestazione. E contro calciatori del genere, in questo stadio, se non fai una buona prestazione difficilmente esci. Tutti meritano la sufficienza, ma è chiaro che delle volte, come atteggiamento di squadra si devono fare delle scelte differenti. Il passo da fare al ritorno è proprio questo. Il Barcellona farà la stessa partita anche al ritorno, perché hanno questa idea in testa. Nel secondo tempo loro sono saliti in cattedra e noi siamo un po’ calati.

Il rigore? La mano è quasi attaccata al corpo e con tutta l’onestà intellettuale dico che loro il pareggio lo meritavano, ma il rigore è inesistente.

Anguissa? Al momento è infortunato e da valutare.

Le scarpette? Mi sento più a mio agio con quelle. Sono ancora celibe, magari quando mi sposo metto quelle lì”.