Spalletti: “È stata una figata, abbiamo fatto una partita forte”

Dopo il pareggio del Camp Nou contro il Barcellona, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post partita.

Il tecnico azzurro ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

Spalletti Napoli

“Sono felice dei calciatori che ho, non li cambi con gli altri. Vado a giocarmi la partita con i miei ragazzi sempre. È stata una figata pazzesca, tutti vorrebbero essere nella mia posizione e mi godo il momento. In alcuni momenti però la squadra non fa quello che vorrei facesse e mi faccio trasportare”.

“Osimhen e la squadra hanno fatto una partita ottima. Abbiamo fatto una partita forte contro una squadra fortissima, questi hanno comprato giocatori da 50 milioni l’uno a gennaio”.

“Quando Osimhen parte da solo così ci vuole una moto per stargli dietro, perciò non si riempie l’area, c’è bisogno che aspetti un attimo. In alcuni momenti dobbiamo stare più alti con il baricentro”.

“Questa partita è una crescita, ma la nostra è una crescita constante. Anguissa ha un problema muscolare, Zielinski solo affaticato e Fabian si è aperto in testa”.