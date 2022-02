Piqué: “Potevamo vincere 5-1! Se giochiamo così vinciamo l’Europa League”

Gerard Piqué, difensore centrale del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Napoli.

Il centrale spagnolo ha analizzato la partita contro gli azzurri e si è espresso in merito al percorso europeo dei blaugrana.

Piqué Barcellona

Di seguito quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport:

“Avremmo potuto facilmente vincere 3-1, 4-1, 5-1. Ci hanno attaccato solo un paio di volte e hanno segnato un gol contro di noi. Abbiamo fatto molta pressione e non siamo riusciti a segnare un gol. La sensazione è buona, il risultato non tanto. Tutto è aperto per il ritorno“.

“Al Barcellona c’è un problema relativo ai gol? Penso di no. Nel momento in cui inizieranno ad entrare, entreranno. È una questione di tempo e di fiducia. Abbiamo giocato una grande partita contro un rivale di alto livello. Il peggio è il risultato. Avremmo voluto ottenere un risultato importante”.

“Il Barça può vincere l’Europa League? Sono convinto di sì. Se giochiamo come stasera possiamo qualificarci. Ci emoziona e spero di vincere”.