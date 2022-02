Riscaldamento Osimhen: le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Massimo Ugolini, invitato per Sky Sport al Camp Nou di Barcellona, direttamente dal manto di gioco fornisce importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante azzurro Victor Osimhen durante l’allenamento pre-partita.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Queste le sue parole: “L’ultimo provino ha dato esito positivo, Victor Osimhen ce la fa e sarà dal 1′ in campo. Tuttavia in via precauzionale continua a riscaldarsi Dries Mertens con i titolari, ma dagli spogliatoi arrivano notizie confortanti sulla disponibilità dell’attaccante nigeriano a partire dall’inizio. Il giocatore si è allenato bene e presenta una corsa fluida, si attenderà ancora qualche minuto ma le sensazioni portano verso la conferma del 9 azzurro dal 1′.