Nandez, l’agente svela: “Il Napoli ha presentato un’offerta concreta”

Il calciomercato è terminato da qualche settimana ma le voci continuano a rincorrersi costantemente. Il Napoli accostato più volte al centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, avrebbe fatto secondo l’agente dell’uruguaiano un’offerta ufficiale ai rossoblu durante la sessione di calciomercato invernale.

CAGLIARI, ITALY – OCTOBER 17: Nahitan Nandez of Cagliari in action during the Serie A match between Cagliari Calcio and UC Sampdoria at Sardegna Arena on October 17, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Il Napoli fa sul serio per Nandez, lo rivela il suo agente

Secondo quanto rivelato da Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ai microfoni di 100% Deporte il Napoli si sarebbe fatto vivo di recente per il centrocampista, sempre nel mirino di molti top club in Italia:

“Il Napoli ha fatto un’offerta concreta per lui. Non ho dubbi che giocherà in una big”.