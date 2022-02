Giuntoli: “La squadra sta bene, ma non è al 100%”

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita di Barcellona Napoli, il big match valevole per i sedicesimi di Europa League. La mentalità giusta è fondamentale per vivere al meglio notti europee come questa, soprattutto in uno stadio come il Camp Nou, che trasuda storia da tutti i pori ed è proprio ciò che Giuntoli ci ha tenuto a sottolineare. Il ds si è detto soddisfatto dell’opera psicologica fatta da Spalletti sui calciatori. Ora la parola passa al campo.

Di seguito quanto evidenziato:

“Se esiste una favorita tra Barça e Napoli? Spero non ci sia, ma il Barcellona è forte e hanno fatto investimenti importanti nel mercato di gennaio. Spero che il Napoli riesca a giocarsela alla pari. Osimhen ha detto che si sente bene, vuol giocare, bene per noi. Juan Jesus al posto di Mario Rui? Credo che Spalletti abbia voluto mettere forza fresche e fisicità. Di là ci sarà Adama Traoré che fa della forza fisica il suo punto di forza, quindi può starci una scelta del genere per limitarlo“.

“Vicenda Insigne? La sua gestione è stata fatta al meglio, noi contiamo molto sulla sua professionalità. Speriamo che anche il Napoli sia cresciuto dal punto di vista della mentalità. La squadra non la vedo ancora al 100%, ci sono un paio di infortunati appena rientrati, ma il mister ha inculcato una bella mentalità nei ragazzi. Elmas? Credo sia molto utile dove il mister l’ha utilizzato ultimamente e può darsi che oggi Spalletti cambi strategia con lui”