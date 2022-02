Garcia: “Koulibaly mi ha detto una cosa al termine della gara”

Al termine del match tra Barcellona e Napoli, Eric Garcia, difensore centrale dei blaugrana, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il classe 2001 è stato protagonista nell’episodio da VAR nell’azione che ha portato al gol del Napoli. Garcia ha analizzato la dinamica di gioco e ha raccontato un piccolo siparietto con Kalidou Koulibaly.

Eric Garcia Barcellona

Di seguito le dichiarazioni di Garcia:

“Ci saranno giorni in cui commetterò un piccolo errore, spero sia il minimo, ma devo dare il 100% sempre. Sono molto contento di dare tutto per questo club. Io penso sempre la stessa cosa, me l’ha detto anche Koulibaly, come difensore non posso far passare la palla: l’arbitro mi dice che l’attaccante non interferisce ma credo che la regola dovrebbe cambiare, fa molto male”.