LIVE – Barcellona-Napoli 0-0: inizia il match del Camp Nou!

Buonasera gentili lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Barcellona-Napoli, gara d’andata dello spareggio di Europa League. La sfida, che ha sapore di Champions, vede contrapposte due squadre di altissimo livello.

Il Napoli, dopo il pareggio in campionato contro la capolista Inter, scende in campo per continuare il sogno europeo. I blaugrana, retrocessi dai gironi di Champions League, sono tra i favoriti alla vittoria finale dell’Europa League, unico trofeo ancora assente nella bacheca catalana.

Napoli Spalletti (Getty Images)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

GLI AGGIORNAMENTI