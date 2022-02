Zaccagni, l’agente: “Era del Napoli, vi svelo i retroscena della trattativa”

Fausto Pari, agente di Zaccagni, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli per svelare un retroscena di mercato tra il Napoli e l’attaccante ex Verona. Queste le sue parole: “Mi sarebbe piaciuto vedere Zaccagni con la maglia del Napoli, è la prima società che si è informata e ha intavolato una trattativa, a gennaio scorso era tutto fatto, poi le cose sono cambiate. C’era l’accordo tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio”

Mattia Zaccagni S.S. Lazio – Foto:xFrancescoxScaccianocex

L’attaccante, trasferitosi alla Lazio quest’estate, è diventato una pedina importante del tridente offensivo di Maurizio Sarri. Zaccagni ha collezionato già 6 gol e 3 assist in Campionato questa stagione, un rinforzo che sarebbe stato sicuramente utile nello scacchiere di Luciano Spalletti, visti i tanti infortuni degli attaccanti azzurri in questa stagione.