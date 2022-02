VIDEO | Vincere l’Europa League? Sentite Fabian Ruiz prima di Barcellona-Napoli

#FabianRuiz ha parlato delle probabilità del #Napoli di poter vincere l’#EuropaLeague :

Il #Napoli può vincere la competizione? “Non so se siamo nei favoriti ma so che siamo una squadra forte. Vogliamo lottare per restare in questa competizione e andare più avanti possibile. Possiamo vincere”.

