VIDEO | OSIMHEN SI FERMA PRIMA DEL BARCELLONA!

Si ferma Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non era presente all’ultimo allenamento del Napoli prima della partenza per Barcellona. Il numero nove azzurro, non ha svolto l’allenamento con il resto della squadra a causa di un carico eccessivo al ginocchio destro.

Staff medico e tecnico hanno quindi deciso di non rischiare di forzare oggi l’attaccante in allenamento in vista della sfida di domani.

