VIDEO | Barcellona-Napoli troppo presto? Risposta da applausi di Spalletti in conferenza!

Sorteggio sfortunato per essere i sedicesimi?

“Se abbiamo velleità di andare in fondo e vogliamo dare gioia ai nostri tifosi, che anche domani saranno tantissimi, dobbiamo essere pronti a giocarcela subito contro qualsiasi avversario. Non possiamo scegliere quando essere pronti”.

#spalletti #napoli #BarcellonaNapoli

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/JsRqYyT

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I