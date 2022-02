“Il Napoli può battere il Barcellona ad una condizione”: il giornalista avvisa Spalletti

Domani sera, ore 18:45, al Camp Nou andrà in scena il grande sedicesimo di finale di Europa League tra il Barcellona di Xavi Hernandez e il Napoli di Luciano Spalletti. Tra mille commenti e pronostici, c’è anche quello di Stefano Borghi, giornalista DAZN.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Borghi avvisa il Napoli: “Può vincere solo a questa condizione”

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista DAZN, ha commentato il big match di domani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal:

“Sono convinto che il Napoli può giocarsela col Barcellona, non è il Barcellona degli ultimi vent’anni. In ogni caso non parliamo di una squadra facile da affrontare. Sta attraversando una transizione e fatica a portare a casa il risultato. Il mercato ha aiutato molto Xavi a mettere una pezza a un girone di Champions a dir poco imbarazzante. Il Napoli ha tutte le carte in regola per essere una squadra di massimo rango e puntare al massimo, il gruppo c’è eccome. Bisogna fare luce su un altro aspetto, quello mentale. Il Napoli deve arrivare a questi appuntamenti senza avere ansie. Questa è l’unica discriminante dell’incontro”.