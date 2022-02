Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per quattro azzurri

Questa mattina il Napoli ha si è allenato all’SSC Napoli Konami Training Center in vista della sfida del Camp Nou di domani sera contro il Barcellona, valida per la i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 2 lavorando sul possesso palleiniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati.

Napoli, report allenamento: Lobotka, Lozano e Politano ancora a parte

Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Per Lobotka e Politano solo terapie questa mattina. I due, insieme a Lozano, che ha svolto terapie e palestra, non prenderanno parte alla trasferta di Barcellona insieme al resto della squadra.

Ansia Osimhen: sarà della partita?

Preoccupazione per Osimhen che non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro.