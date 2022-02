Barcellona-Napoli, diffidati due azzurri e due blaugrana: rischia anche Spalletti

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla super-sfida di domani sera al Camp Nou tra Barcellona e Napoli. Come immaginabile, sarà una gara combattuta su tutti fronti e c’è da far caso ovviamente anche alla questione diffide.

UDINE, ITALY – SEPTEMBER 20: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli celebrates the victory after the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Barcellona-Napoli: ecco i diffidati

I calciatori diffidati sono due per parte: per i blaugrana, sono in diffida Piquè e Gavi, mentre per il Napoli a rischio squalifica ci sono Giovanni Di Lorenzo, il Comandante Koulibaly e il mister Spaletti. Ci sarà, quindi, da stare attenti in vista della gara di ritorno al Maradona.