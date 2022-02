De Maggio sgancia la bomba in diretta: “L’anno prossimo un top di Serie A può giocare al Napoli”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal“, sulla radio ufficiale del Napoli, è Walter De Maggio a sganciare una vera e propria bomba sul mercato del Napoli. Stando a quanto riportato dal noto giornalista, il Napoli avrebbe individuato in Domenico Berardi il nuovo attaccante che andrà a sostituire l’ormai partente Lorenzo Insigne, al Toronto dal 1 Luglio. Secondo De Maggio, ci sono ottime possibilità che il trasferimento si concretizzi nella prossima finestra di mercato, vedendo così l’attaccante della Nazionale e stella del Sassuolo arrivare alla corte di Luciano Spalletti.

Foto: Matteo Gribaudi/Image nella foto: Domenico Berardi PUBLICATIONxNOTxINxITA

Queste le parole del giornalista: “A me risulta che il prossimo anno ci saranno buonissime probabilità di vedere Berardi in maglia azzurra. L’attaccante dalla prossima stagione molto probabilmente lascerà il Sassuolo e tra le squadre più apprezzate c’è proprio il Napoli come possibile destinazione”

Un rinforzo che andrebbe a colmare l’assenza del capitano azzurro e la partenza, sempre più possibile, di Dries Mertens.