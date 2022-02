L’azzurro distrutto in diretta: “Ti toglie dieci punti a stagione!”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, durante la trasmissione Ne Parliamo il Martedì che va in onda su Canale 8, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Napoli-Inter.

In particolare, ha analizzato l’occasione in cui l’Inter ha trovato la rete accusando Mario Rui di non aver coperto in maniera adeguata.

Mario Rui

La dura critica a Mario Rui

“Nel secondo tempo contro l’Inter ci si aspettava la reazione nerazzurra ed è venuta un po’ a mancare la tenuta fisica del Napoli. Per quanto riguarda il gol preso, è vero che Koulibaly si è perso Dzeko, però mi dovete spiegare che chiusura fa Mario Rui. Va a fare una chiusura esterna. Hai l’avversario lì e non in corsa, non puoi accorciare a tre metri lasciandogli un metro e mezzo per crossare. Mario Rui ti dà tre punti in fase offensiva ma te ne leva dieci in fase difensiva. Se guardiamo l’uscita di Handanovic rispetto a quella di Ospina vediamo che attacca di più la palla, però non possiamo dare la colpa al colombiano”.