Dalla Spagna tremano: “Il Napoli ha il miglior giocatore del torneo”

Sale l’attesa in vista di Barcellona-Napoli in programma il prossimo 17 febbraio alle ore 18.45 al Camp Nou. Si sfideranno due tra le formazioni più importanti della competizione e senza dubbio entrambe cercheranno di passare il turno; si prospetta una gara molto avvincente.

In particolare, in Spagna negli ultimi giorni stanno analizzando la squadra di Spalletti per individuare eventuali punti deboli e ovviamente anche per cercare di fermare i punti di forza. Difatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, la più grande minaccia per i blaugrana è l’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Victor Osimhen of SSC Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il dato che fa tremare Xavi

“L’attaccante nigeriano è senza dubbio l’arma offensiva più pericolosa della squadra napoletana. In effetti, è quello con la migliore media gol del torneo. Il motivo è che ha potuto giocare solo le prime tre giornate della fase a gironi, in cui ha segnato quattro gol. Una frattura allo zigomo patita a fine novembre lo ha tenuto fuori per quasi due mesi, per un totale di dodici partite. Nemmeno la sua assenza è servita a superarlo in termini di media. Ha raddoppiato contro Leicester e ha segnato contro Spartak e Legia Varsavia. Quattro gol in 167 minuti, uno ogni 42 minuti, il che lo rende una grande minaccia per la squadra di Xavi”.