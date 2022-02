Via Colantuono, la Salernitana vuole un ex Juventus in panchina

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 – Come riferito su Twitter dal giornalista Alfredo Pedullà, la Salernitana ha offerto a Pirlo un contratto di 4 anni, ma il tecnico ex Juventus pare sia titubante perché crede che entrare in corsa a questo punto della stagione possa rappresentare un rischio per la sua carriera.

Ecco perché la società granata si sta orientando verso Davide Nicola per la panchina. Al tecnico dovrebbe essere offerto fino a giugno più opzione per altri due anni.

#Pirlo: non è un problema di soldi o di contratto, gli hanno offerto quattro anni, ma lui pensa che salire in corsa ora sia un rischio enorme. Per questo la #Salernitana ha bloccato #Nicola — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 14, 2022

ORE 20.35 – Il pareggio arrivato nella gara esterna contro il Genoa non è bastato a salvare la panchina di Stefano Colantuono, sollevato dall’incarico proprio in queste ore dalla Salernitana. Si tratta già dal secondo esonero stagionale per i campani, dopo quello occorso dopo otto giornate ai danni di Fabrizio Castori.

Andrea Pirlo

Esonerato Colantuono, la Salernitana pensa a Pirlo per la panchina

Adesso, con ben nove punti da recuperare sul Venezia, quartultimo e con una gara ancora da recuperare, la dirigenza granata ha deciso di puntare sull’ex Juventus Andrea Pirlo, offrendogli un contratto quadriennale.

Il tecnico classe ’79, ancora sotto contratto con i bianconeri, pare molto interessato all’offerta del ds Walter Sabatini ma la sua missione sulla panchina campana non sarà affatto semplice.

Castori e Nicola le alternative

Oltre a Pirlo, stando a ciò che riporta Sky, sono stati contattati anche Davide Nicola e proprio il già esonerato Castori.