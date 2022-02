VIDEO | ECCO COSA HA DETTO INSIGNE DOPO IL GOL

La gioia – seppur momentanea – di avere sbloccato subito un match così importante è davvero difficile da contenere, specialmente per un napoletano doc come Lorenzo Insigne.

Il suo sesto gol in campionato (tutte le reti sono arrivate su calcio di rigore) aveva un sapore particolare per il capitano azzurro, che non si è trattenuto dopo aver scaraventato in rete il pallone dell’1-0. Infatti, oltre alla grande gioia personale e di squadra, con questa rete Insigne ha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori all-time con la maglia del Napoli.

