Calciomercato Napoli, il sostituto di Insigne potrebbe arrivare dal Barcellona

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il pareggio in casa per 1-1 con l’Inter, giocherà giovedì a Barcellona in Europa League. La sfida, valida per raggiungere gli ottavi di finale della competizione, si preannuncia divertente ed apertissima.

Proprio dalla Spagna giunge una notizia di mercato decisamente intrigante per i tifosi azzurri. Stando a quanto riportato da Fichajes, infatti, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per un calciatore attualmente in forza al Barcellona. Si tratterebbe di Memphis Depay.

Depay Barcellona (Getty Images)

L’attaccante olandese, giunto in Catalogna in estate, non ha convinto l’ambiente blaugrana. La scelta di schierarlo falso nueve non ha premiato e sulle fasce sembra trovare via via meno spazio. Il Napoli, quindi, vorrebbe acquistare l’olandese per sostituire il partente Lorenzo Insigne.