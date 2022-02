“Come si fa gol al Napoli?”, De Vrij spavaldo: la risposta

Alle ore 18.00 scenderanno in campo Napoli e Inter allo stadio Diego Armando Maradona, scontro diretto tra le due per il primo posto in classifica. La squadra di Spalletti occupa il secondo posto con 52 punti, mentre quella di Simone Inzaghi 53. A pochi minuti dall’inizio del match, Stefan de Vrij è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Come si fa gol a questa squadra? Si può sempre fare gol, come abbiamo fatto all’andata. Giocheremo contro una squadra che cercherà di segnare. Sarà una bella partita. Posso fare sempre meglio.

Stefan De Vrij

Osimhen? È tosta, è fortissimo e dobbiamo stare attenti”.